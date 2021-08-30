Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Mahmut Atıcı idaresindeki 02 KB 656 plakalı motosiklet, Kahta-Adıyaman kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsü öğrenilemeyen 02 ABN 635 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, yanında bulunan eşi Zahide Atıcı yaşamını yitirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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