Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman'da motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı.
Adıyaman'da motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı.
Abuzer D. idaresindeki 07 NUL 51 plakalı motosiklet, Siteler Mahallesi'nde Yusuf Arda D'nin (7) kullandığı bisiklet ile çarpıştı.
Kazada bisiklet sürücüsü Yusuf Arda D. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül