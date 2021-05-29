Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı.

Adıyaman'da motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı.

Abuzer D. idaresindeki 07 NUL 51 plakalı motosiklet, Siteler Mahallesi'nde Yusuf Arda D'nin (7) kullandığı bisiklet ile çarpıştı.

Kazada bisiklet sürücüsü Yusuf Arda D. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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