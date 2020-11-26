Adıyaman'da motosiklet hırsızlığına tutuklama
26.11.2020 19:31 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:34
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Menderes mahallesinde motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler çalışmaları sonucu V.Y, H.S. ve F.K'yi çaldıkları motosiklet ile yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S ve F.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken V.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya