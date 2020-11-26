Adıyaman'da motosiklet hırsızlığına tutuklama
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Adıyaman'da motosiklet hırsızlığına tutuklama

26.11.2020 19:31 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:34
Adıyaman'da motosiklet hırsızlığına tutuklama

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Menderes mahallesinde motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler çalışmaları sonucu V.Y, H.S. ve F.K'yi çaldıkları motosiklet ile yakaladı.

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Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S ve F.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken V.Y. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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