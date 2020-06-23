Adıyaman'da motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama
Adıyaman'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
23.06.2020 18:33 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:00
Adıyaman'da motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 3 adresten motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelileri tespit etti.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA