ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, park halinde bulunan motosikleti çalan 2 kişi kovalamacanın ardından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, park halinde bulunan motosikleti çalan 2 kişi kovalamacanın ardından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerde Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Adnan Asani ait 02 MA 1450 plakalı motosiklet iki şüpheli tarafından iş yerinin önünden çalındı. Kısa süre sonda motosikletinin çalındığını fark eden Adnan Asani durumu polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede yaptıkları aramalarda kaçan şüphelileri fark ederek dur ihtarında bulundu. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli polis tarafından yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

ADIYAMAN'DA MOTOSİKLET HIRSIZLARI SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Son dakika haber... Kilis'teki hudut birliğinde bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Kilis'teki hudut birliğinde bir askeri şehit ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

 Konya'da lisede kavga

Konya'da lisede kavga

 Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

Uyuyan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title