Adıyaman'da motosiklet hırsızı yakalandı

Adıyaman'da motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahta ilçesinde iki motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaları sonucunda şüphelinin M.O. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül