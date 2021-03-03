Adıyaman'da motosiklet hırsızı yakalandı
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Adıyaman'da motosiklet hırsızı yakalandı

03.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:00
Adıyaman'da motosiklet hırsızı yakalandı

Adıyaman'da motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahta ilçesinde iki motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaları sonucunda şüphelinin M.O. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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