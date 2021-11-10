Adıyaman'da motosiklet devrildi: 2 yaralı - Haberler
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Adıyaman'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Adıyaman'da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.Ç., idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Yavuz Selim Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü M.Ç., ile motosiklette bulunan Y.N., yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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