Adıyaman'da motosiklet devrildi: 2 yaralı
Adıyaman'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
08.08.2020 11:29 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:32
Adıyaman'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Nazif Gürbüz idaresindeki 02 LF 336 plakalı motosiklet Sümerevler Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Gürbüz ile motosiklette bulunan Rüstem Gürbüz yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA