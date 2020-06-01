Adıyaman'da motosiklet devrildi: 2 yaralı
Adıyaman'da motosiklet devrildi: 2 yaralıADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
01.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 17:00
Adıyaman'da motosiklet devrildi: 2 yaralı
ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ruba Muhsin'in kullandığı 02 MA 0484 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten yola savrulan sürücü ile yanında bulunan akrabası Ahmet Muhsin yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA