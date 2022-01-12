Adıyaman'da, motosiklet devrildi: 1 yaralı - Haberler
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Adıyaman'da, motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet devrildi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu1 kişi yaralandı.

Edinilenbilgilere göre, Mehmet Tuluk idaresindeki 02 FP 752 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi önünde devrildi. Yağışlardan dolayı kayganlaşan yolda devrilen motosikletin sürücüsü Mehmet Tuluk yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerince müdahale edildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da, motosiklet devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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