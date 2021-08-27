Adıyaman'da, motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Doğan A. idaresindeki 02 ABZ 784 plakalı motosiklet Sakarya Caddesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan Doğan A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı