Adıyaman'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
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Adıyaman'da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Adıyaman'da motosiklet devrildi: 1 yaralı ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
19.06.2020 00:34 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:38


Adıyaman'da motosiklet devrildi: 1 yaralı
ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sümer Evler Mahallesinde meydana geldi. Murat Tur idaresindeki 35 LP 960 plakalı motosiket, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Murat Tur, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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