Adıyaman'da motosiklet denetimi Adıyaman'da motosiklet denetimiADIYAMAN'da polis ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında motosikletlere yönelik denetimyapıldı.

Adıyaman'da motosiklet denetimi

ADIYAMAN'da polis ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında motosikletlere yönelik denetimyapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında motosikletler durduruldu. Polisler, motosikletlerin evraklarını inceleyip, sürücülerinin ehliyetlerini kontrol etti. Evrakları eskik olan ve ehliyeti olmayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: DHA