ADIYAMAN'DA MOTORSİKLETİ ÇALMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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ADIYAMAN'DA MOTORSİKLETİ ÇALMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, motosiklet çalan şüpheli polislerin takibi sonucu yakalandı.

ADIYAMAN'da, motosiklet çalan şüpheli polislerin takibi sonucu yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Deniz, evinin önüne park ettiği motosikletini yerinde göremeyince, polise ihbarda bulundu. İhbarla harekete geçen ekipler, çalınan motosikleti Sıratut Mahallesi'nde fark etti. Polisler, peşine düştüğü motosikleti takip sonucu durdurdu. Motosiklet sahibine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi Serhat D. ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADIYAMAN'DA MOTORSİKLETİ ÇALMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ADIYAMAN'DA MOTORSİKLETİ ÇALMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

ADIYAMAN'DA MOTORSİKLETİ ÇALMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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