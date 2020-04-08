Adıyaman?da Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi ziyarete kapatıldı ADIYAMAN'da, Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete ve ziyarete kapatıldı.

ADIYAMAN'da, Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi koronavirüs önlemleri kapsamında ibadete ve ziyarete kapatıldı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında Mara Mahallesi'nde bulunan Mor Pavlus Mor Petrus Kilisesi, ibadet ve ziyarete kapatıldı. Kiliseye gelen vatandaşlar içeriye alınmazken, yetkililer gelenlere ibadetlerini evlerinde yapmaları uyarısında bulundu. Kilisenin tekrar ne zaman ibadete ve ziyarete açılacağı ise belirtilmedi.

Kaynak: DHA