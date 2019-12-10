Adıyaman'da Mısır hapishanelerindeki Müslümanlara destek mektubu

10.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:48

Adıyaman'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri öncülüğünde, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Mısır hapishanelerinde işkenceye maruz kalan Müslümanlara destek mektupları gönderdi.

İHH Adıyaman Şube Başkanı Mahmut İzci, Adıyaman PTT İl Müdürlüğü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Mısır hapishanelerinde işkenceye maruz kalan Müslümanlara destek mektupları göndermek için toplandıklarını ifade etti.

İzci, "İnsan Hakları Günü'nde dünyanın insan hakları karnesine bakıldığında özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerde insan eliyle üretilmiş felaketler azalmamış, aksine artmıştır. Bu gidişatı değiştirip karamsar tablodan kurtulmanın yolu, adil bir küresel düzen kurmaktan geçmektedir. Bunun için tüm mazlumların ortaklaştığı sivil dayanışma zamanı gelmişti." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mektuplar gönderildi.

Kaynak: AA