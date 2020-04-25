Adıyaman'da miras kavgası: 3 yaralı
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Atatürk Caddesi, Karşıyaka, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa, Haber

Adıyaman'da miras kavgası: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

25.04.2020 21:06 | Son Güncelleme: 25.04.2020 21:06
Adıyaman'da miras kavgası: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede, akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda G.B., A.B. ve S.B. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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