Adıyaman'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İbrahim Polat yönetimindeki 02 S 0011 plakalı minibüs, Kahta - Nemrut kara yolu Arsemia mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan minibüste Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlemekten dönen üniversite öğrencilerinin bulunduğu öğrenildi.
AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri