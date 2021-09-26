Adıyaman'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

AA / İsmail Kaya - Haberler | Güncel
Adıyaman'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İbrahim Polat yönetimindeki 02 S 0011 plakalı minibüs, Kahta - Nemrut kara yolu Arsemia mevkisi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan minibüste Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlemekten dönen üniversite öğrencilerinin bulunduğu öğrenildi.

Adıyaman'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adıyaman'da minibüsün şarampole devrildiği kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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