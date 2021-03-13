Adıyaman'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Adıyaman'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

13.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:46
Adıyaman'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kahta ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kahta ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Bilal Yıldızhan (18) idaresindeki plakasız motosiklet, Mustafa Kemal Caddesi'nda sürücüsü öğrenilemeyen 02 D 6085 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Yıldızhan ile motosiklete bulunan Abdulgaffar Alpkıray (14) yaralandı.

Ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Alpkıray'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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