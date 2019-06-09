Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 6 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Ali Ardıç yönetimindeki 68 EL408 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile minibüste bulunan akrabaları Ramazan Ardıç, Gülsün Ardıç, Mehmet Fatih Ardıç, Saadet Ardıç ve Eyyüp Ardıç yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA