Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Mehmet Selim Akbolat yönetimindeki 46 ABH 820 plakalı minibüs, Nemrut Dağı'ndan Kahta'ya giderken Arsemia civarında şarampole devrildi.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan aynı aileden 5 kişi Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ayten Akbolat kurtarılamadı.
Durumları ağır olan 4 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya