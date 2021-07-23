Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
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Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mehmet Selim Akbolat yönetimindeki 46 ABH 820 plakalı minibüs, Nemrut Dağı'ndan Kahta'ya giderken Arsemia civarında şarampole devrildi.

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan aynı aileden 5 kişi Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ayten Akbolat kurtarılamadı.

Durumları ağır olan 4 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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