Adıyaman'da minibüs otomobile çarptı: 5 yaralı
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Adıyaman'da minibüs otomobile çarptı: 5 yaralı

Adıyaman'da minibüs otomobile çarptı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gerger-Diyarbakır karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mücahit Arı idaresindeki Fort marka 02 AAR 899 plakalı minibüs ile İsmet Yayan yönetimindeki Opel marka 34 DHT 704 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada Elif Gül (22), İpek Gül (24), İsmet Yayan (60), Tülin Gül (17) ve Zekiye Gül (26) yaralandı. Kazada yaralananlar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Adıyaman'da minibüs otomobile çarptı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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