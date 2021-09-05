Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Yakup A. idaresindeki 02 HD 281 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi 3'üncü çevre yolunda Enver Ç'nin kullandığı 35 TSH 13 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı.

Yaralılardan Enver Ç. ambulansta tedavi edilirken, Yakup A. ise Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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