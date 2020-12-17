Adıyaman'da minibüs duvara çarptı: 3 yaralı
17.12.2020 22:01 | Son Güncelleme: 17.12.2020 22:01
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde minibüsün duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde minibüsün duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Osman U. idaresindeki 46 DM 580 plakalı minibüs, Kurugeçit Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin duvarına çarptı.
Kazada sürücü Osman U. ile minibüsteki Bayram E. ve Adem İ. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi