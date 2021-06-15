Adıyaman'da minibüs devrildi: 5 yaralı
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Adıyaman'da minibüs devrildi: 5 yaralı

Adıyaman'da minibüs devrildi: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Polat idaresindeki 02 AJ 380 plakalı minibüs, Gölbaşı-Adıyaman kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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