Adıyaman'da minibüs devrildi: 5 yaralı
Adıyaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Adıyaman'da minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Mehmet Polat idaresindeki 02 AJ 380 plakalı minibüs, Gölbaşı-Adıyaman kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül