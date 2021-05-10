Adıyaman'da minarede mahsur kalan kediyi itfaiyeciler kurtardı
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Adıyaman'da minarede mahsur kalan kediyi itfaiyeciler kurtardı

Adıyaman'da minarede mahsur kalan kediyi itfaiyeciler kurtardı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Besni ilçesinde minarede mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde minarede mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçe merkezindeki Çat Camisi'nin minaresinde bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.

Bölgeye gelen Besni İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, minareye çıkarak kurtardıkları kediyi salıverdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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