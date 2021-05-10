Adıyaman'da minarede mahsur kalan kediyi itfaiyeciler kurtardı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde minarede mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde minarede mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçe merkezindeki Çat Camisi'nin minaresinde bir kedinin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı.
Bölgeye gelen Besni İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, minareye çıkarak kurtardıkları kediyi salıverdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül