Adıyaman'da meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Adıyaman'da meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman'da meyve suyu kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da bir otomobilde meyve suyu kutusuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da bir otomobilde meyve suyu kutusuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Ekipler araç yaptıkları aramada, meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan Suriye uyruklu M.S. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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