Adıyaman'da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 2 kişi yaralandı.

08.01.2020 19:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:32
Adıyaman'da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

'ın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır, 2 kişi yaralandı.

Muhsin Yardım yönetimindeki 41 F 6787 plakalı otomobil, Kahta-Siverek kara yolu Öğretmenevi kavşağında Hasan Çankaya idaresindeki 38 RZ 447 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Muhsin Yardım, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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