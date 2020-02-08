Adıyaman'da Mete Yarar konferansı

08.02.2020 20:23 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:23

Adıyaman Belediyesi'nin etkinliğinde konuşan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, dış politikayla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.



Adıyaman Belediyesi'nin davetiyle Adıyaman'a gelen Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, 'Doğu Akdeniz Denkleminde Türkiye' konulu konferansa katıldı.



Konuşmasına dış politika ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki durumu hakkında bilgiler vererek başlayan Yarar, özellikle son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayine yaptığı yatırımlara dikkat çekti.



Yarar, "Türkiye olarak savunma sanayisinde yerli üretim yüzde 70'e ulaşmış durumda. Eğer bu atılım yıllar önce yapılmış olsaydı şu an Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok Türkiye daha etkin bir durumda olabilirdi" şeklinde konuştu.



Konuşmasını haritalarla destekleyerek konuşmasını sürdüren Yarar, konferans sonunda katılımcılardan aldığı soruları yanıtladı.



Konferans sonunda Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hakan Özöncel, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar'a teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.



Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, Adıyaman Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yalçın, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA