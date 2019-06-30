Adıyaman'da mesire alanındaki yangın ormanlık alanına sıçradı

ADIYAMAN - Adıyaman-Kahta karayolu Ali Dağı mesire alında yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangında yaklaşık 7 hektar alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman Kahta karayolu Ali Dağı mesire alanında saat 20: 00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın yaklaşık 45 dakikadır kontrol altına alınamazken yaklaşık 7 hektar alanın kül olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA