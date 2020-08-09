Adıyaman'da mesire alanı Kovid-19 nedeniyle kapatıldı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mesire alanı, giriş çıkışlara kapatıldı.
09.08.2020 20:37 | Son Güncelleme: 09.08.2020 21:14
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mesire alanı, giriş çıkışlara kapatıldı.
Besni Belediyesinden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Su Gözü Mesire Alanı'nın giriş çıkışlara kapatıldığı bildirildi.
Açıklamada, vatandaşlardan alınan tedbir kararlarına uymaları istendi.
Kaynak: AA