ÇELİKHAN, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da merkez üssü Çelikhan ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ADIYAMAN Adıyaman'da merkez üssü Çelikhan ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Adıyaman Çelikhan ilçesinde, saat 15: 38 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa gibi çevre illerden de hissedildi.