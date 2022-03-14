Adıyaman'da merkez üssü Çelikhan ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

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Adıyaman'da merkez üssü Çelikhan ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da merkez üssü Çelikhan ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiADIYAMAN Adıyaman'da merkez üssü Çelikhan ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇELİKHAN, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da merkez üssü Çelikhan ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ADIYAMAN Adıyaman'da merkez üssü Çelikhan ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Adıyaman Çelikhan ilçesinde, saat 15: 38 sıralarında 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa gibi çevre illerden de hissedildi.

Adıyaman'da merkez üssü Çelikhan ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adıyaman'da merkez üssü Çelikhan ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adıyaman'da merkez üssü Çelikhan ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman, Çelikhan, Deprem, 3. Sayfa, Haberler

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