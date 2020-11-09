Adıyaman'da merdivenden düşen yaşlı adam öldü
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Adıyaman'da merdivenden düşen yaşlı adam öldü

09.11.2020 20:07 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:10
Adıyaman'da merdivenden düşen yaşlı adam öldü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde merdivenden düşen 70 yaşındaki kişi öldü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde merdivenden düşen 70 yaşındaki kişi öldü.

Korupınar Mahallesi'nde yaşayan Hamo Ayhan (70) evinin yakınındaki merdivenlerden çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü.

112 Acil Sağlık ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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