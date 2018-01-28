Adıyaman'da Mehmetçiğe Sevgi Gösterisi
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Adıyaman'da Mehmetçiğe Sevgi Gösterisi

Afrin’de başlatılan ’Zeytin Dalı Harekatına’ katılmak üzere yola çıkan askeri konvoyun Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinden geçişi sırasında yolda toplanan vatandaşlar, askerleri alkışlayarak moral verdi.

Adıyaman'da Mehmetçiğe Sevgi Gösterisi

Afrin'de başlatılan ' Zeytin Dalı Harekatına' katılmak üzere yola çıkan askeri konvoyun Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçişi sırasında yolda toplanan vatandaşlar, askerleri alkışlayarak moral verdi.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 5 fırtına obüsü yüklü tır, askeri teçhizat ve 2 otobüs dolusu asker, Gölbaşı ilçesinden geçtikleri sırada binlerce kişinin sevgi gösterileri ve konvoylar eşliğinde Suriye sınırına uğurlandı.

Sevgi gösterileri eşliğinde Gölbaşı ilçesinden geçen askerler, vatandaşları selamlayarak el salladı. - ADIYAMAN

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