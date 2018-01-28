Adıyaman'da Mehmetçiğe Sevgi Gösterisi
Afrin’de başlatılan ’Zeytin Dalı Harekatına’ katılmak üzere yola çıkan askeri konvoyun Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinden geçişi sırasında yolda toplanan vatandaşlar, askerleri alkışlayarak moral verdi.
Afrin'de başlatılan ' Zeytin Dalı Harekatına' katılmak üzere yola çıkan askeri konvoyun Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden geçişi sırasında yolda toplanan vatandaşlar, askerleri alkışlayarak moral verdi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 5 fırtına obüsü yüklü tır, askeri teçhizat ve 2 otobüs dolusu asker, Gölbaşı ilçesinden geçtikleri sırada binlerce kişinin sevgi gösterileri ve konvoylar eşliğinde Suriye sınırına uğurlandı.
Sevgi gösterileri eşliğinde Gölbaşı ilçesinden geçen askerler, vatandaşları selamlayarak el salladı. - ADIYAMAN