Adıyaman'da, medikal ürün hırsızlığı ADIYAMAN'da, iş yerine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 4 bin lira değerinde medikal malzeme çaldı.

ADIYAMAN'da, iş yerine giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 4 bin lira değerinde medikal malzeme çaldı.

Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Hasar, sabah iş yerine gittiğinde kapısının açık olduğunu gördü. Medikal ürünler sattığı dükkanına giren Hasar, bazı malzemelerinin çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, parmak izi araştırması yaptı. İş yerinden 4 bin liralık malzeme çalındığı belirlendi. Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA