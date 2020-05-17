Adıyaman'da maskesiz sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyuluyor Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı Adıyaman'da vatandaşların karara büyük oranda uyduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı Adıyaman'da vatandaşların karara büyük oranda uyduğu gözlendi.

Kentin en işlek caddeleri boş kalırken, bazı vatandaşlar ise maskelerini takarak karara uyduklarını gözlendi.

Güvenlik güçleri de şehrin muhtelif yerlerinde oluşturdukları kontrol noktalarında karara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.

Kaynak: AA