Adıyaman'da maskesiz dolaşan kişi kovalamaca sonucu yakalandı
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Adıyaman'da maskesiz dolaşan kişi kovalamaca sonucu yakalandı

02.10.2020 16:05 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:08
Adıyaman'da maskesiz dolaşan kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman'da maske denetimi yapan polisleri görünce kaçan Suriye uyruklu kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Adıyaman'da maske denetimi yapan polisleri görünce kaçan Suriye uyruklu kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kent merkezinde artan vakalar dolayısıyla maske denetimlerini arttırdı.

Hastane Caddesi'nde denetim yapan ekipler, maskesiz dolaşan Ahmed Abdulaziz'i durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan Abdulaziz, sokak aralarına girerek kaçtı.

Ekiplerin kovalamacası sonucu yakalanan Abdulaziz'e maske takmamaktan para cezası kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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