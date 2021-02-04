Adıyaman'da marketlerde fiyat denetimi yapıldı
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Adıyaman'da marketlerde fiyat denetimi yapıldı

04.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:33
Adıyaman'da marketlerde fiyat denetimi yapıldı

Adıyaman Belediyesi Zabıta ekipleri ile İl Ticaret Müdürlüğü personeli, kent merkezindeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Adıyaman Belediyesi Zabıta ekipleri ile İl Ticaret Müdürlüğü personeli, kent merkezindeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, son günlerde artan fiyatların önüne geçmek amacıyla sürdürülen denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Zabıta Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki marketleri denetledi.

Yetkililer, denetimlerin bundan sonraki süreçte de artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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