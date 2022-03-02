Adıyaman'da mangala turnuvası düzenlendi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da geleneksel hale getirilen öğrenciler arası mangala turnuvasının 3'üncüsü gerçekleştirildi.

Adıyaman Fen lisesi Kapalı Spor salonunda gerçekleşen turnuvaya anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerdeki 156 okuldan 413 öğrenci turnuvaya katıldı.

Öğrencilerin zeka oyunlarında gelişmelerini sağlamak ve eski bir Türk oyunu olan mangalayı tekrardan yaymak için düzenlenen turnuva sonunda dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalya verildi.

Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Bilen ve okul yöneticileri ile öğrenciler turnuvaya katıldı. - ADIYAMAN