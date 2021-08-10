Adıyaman'da LPG'li otomobilde yangın: 3 yaralı

Adıyaman'da LPG'li bir otomobilde çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da LPG'li bir otomobilde çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Hıdır Bildik 02 AAU 929 plakalı aracıyla Karapınar Mahallesi'ndeki bir petrol istasyonuna girerek, LPG alımı gerçekleştirdi.

Petrol istasyonundan çıktığı sırada bir anda alev alan araçtaki sürücü ile Sabri Bildik ve Zeynel Bildik yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül