Adıyaman'da lokantada kavga: 2 yaralı
Adıyaman'da bir lokantada çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
24.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:52
Adıyaman'da bir lokantada çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde bir lokantada işletme sahibi ile paket servis almaya gelen müşteriler arasında tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA