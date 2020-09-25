Adıyaman'da lazer epilasyon yaptıran kadının vücudunda yanıklar oluştu
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Adıyaman'da lazer epilasyon yaptıran kadının vücudunda yanıklar oluştu

25.09.2020 13:45 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:48
Adıyaman'da lazer epilasyon yaptıran kadının vücudunda yanıklar oluştu

Adıyaman'da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptırdıktan sonra vücudunda yanıklar oluşan kadın emniyete giderek şikayetçi oldu.

Adıyaman'da bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptırdıktan sonra vücudunda yanıklar oluşan kadın emniyete giderek şikayetçi oldu.

Kentte yaşayan 22 yaşındaki Z.T. lazer epilasyon yaptırmak için bir güzellik salonuna gitti.

Lazer epilasyondan sonra evine geçen ve rahatsızlanan genç kadın, şikayetlerinin artması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Hastanede yapılan muayenede Z.T'nin vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

Z.T, Yeşilyurt Şehit Ayhan Kıymacı Polis Merkezi Amirliği'ne giderek güzellik salonu hakkında şikayette bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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