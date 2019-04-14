Adıyaman'da Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı: 7 Yaralı

ADIYAMAN'da lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolden çıkarak takla attı, 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Adıyaman yönünde ilerleyen Sergen Yılmaz yönetimindeki 63 DU 030 plakalı otomobilin lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobil, orta refüje çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilden yaralı olarak çıkan otomobil sürücü Sergen Yılmaz ile Uğur, Meral, Seray, Hatice, Senem ve Gazi Çalışkan'ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Adıyaman

Kaynak: DHA