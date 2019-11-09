Adıyaman'da kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kuyuya düşen oğlak, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde kuyuya düşen oğlak, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Hasanlı köyünde Ziya İnce'ye ait oğlak, tarlada bulunan kuyuya düştü.
İnce ve vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanı kuyudan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, halatla kuyuya inerek oğlağı düştüğü yerden kurtardı.
Hayvan sahibine teslim edildi.