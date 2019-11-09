Adıyaman'da kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman'da kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kuyuya düşen oğlak, itfaiye ekibince kurtarıldı.

09.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:10
Adıyaman'da kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı

'ın ilçesinde kuyuya düşen oğlak, ekibince kurtarıldı.

Hasanlı köyünde 'ye ait oğlak, tarlada bulunan kuyuya düştü.


İnce ve vatandaşlar, kendi imkanlarıyla hayvanı kuyudan çıkaramayınca durumu ekiplerine bildirdi.

Besni Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, halatla kuyuya inerek oğlağı düştüğü yerden kurtardı.

Hayvan sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et