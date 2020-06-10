Adıyaman'da kuyumcuya sahte altın satan 2 zanlı gözaltında Adıyaman'da bir kuyumcuya girerek sahte altınlarla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da bir kuyumcuya girerek sahte altınlarla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Kahta ilçesinde kuyumcuya girerek sahte altın satılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaları sonucunda şüphelileri tespit etti. Zanlıların Kahramanmaraş'ta olduğunu belirleyen ekipler, operasyonla Z.G. ve A.E'yi yakaladı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA