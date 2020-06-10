Adıyaman'da kuyumcuya sahte altın satan 2 zanlı gözaltında
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Adıyaman'da kuyumcuya sahte altın satan 2 zanlı gözaltında

Adıyaman'da bir kuyumcuya girerek sahte altınlarla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da kuyumcuya sahte altın satan 2 zanlı gözaltında
10.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:48

Adıyaman'da bir kuyumcuya girerek sahte altınlarla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Kahta ilçesinde kuyumcuya girerek sahte altın satılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmaları sonucunda şüphelileri tespit etti. Zanlıların Kahramanmaraş'ta olduğunu belirleyen ekipler, operasyonla Z.G. ve A.E'yi yakaladı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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