Adıyaman'da kuyu temizleyen 3 kişi zehirlendi
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Adıyaman'da kuyu temizleyen 3 kişi zehirlendi

Adıyaman'da kuyu temizleyen 3 kişi zehirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da su kuyusuna giren 3 kişi metan gazından zehirlendi.

Adıyaman'da su kuyusuna giren 3 kişi metan gazından zehirlendi. Onları kurtarmak için olay yerine giden ekiplerden 1 itfaiye eri de zehirlenirken kurtarma çalışmaları sürüyor.

Olay, Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre, evlerinin önünde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki su kuyusuna giren kişiler kuyudaki metan gazından zehirlendi. Baba Nusret Özer ve iki oğlu Metin Özer, Emre Özer girdikleri su kuyusunda metan gazından zehirlenince yukarı çıkamadı. Aile fertleri kuyuya giren şahısların baygın bir şekilde kuyuda görünce durumu itfaiye, AFAD, 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine ilk gelen itfaiye ekipleri kuyuya inerek şahısları kurtarmak istedi. Şahıslarda 2'si kuyudan çıkartıldı. Kuyudan baygın bir şekilde çıkartılan 2 şahıs ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahısların sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Kuyuda bulunan diğer şahıs ise çıkartılmak istenirken kuyuya giren itfaiye ekiplerinden bir kişide gazdan etkilendi. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kuyuda bulunan 1 şahsı çıkartmak için çalışmalar sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da kuyu temizleyen 3 kişi zehirlendi
Adıyaman'da kuyu temizleyen 3 kişi zehirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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