Hayır çarşısı ihtiyaç sahiplerine umut olacak
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Hayır çarşısı ihtiyaç sahiplerine umut olacak

05.03.2021 14:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:00

Adıyaman Belediyesi tarafından kurulan hayır çarşısı dar gelirli ailelerin giyim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak.

Adıyaman Belediyesi tarafından kurulan hayır çarşısı dar gelirli ailelerin giyim ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak.

Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi bünyesinde bulunan hayır çarşısında çocuk ve yetişkinler için mont, ayakkabı, kazak, tişört gibi çok sayıda giyim malzemesi bulunuyor.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşının ihtiyaçların giderilmesi noktasında büyük fayda sağlayacağını söyledi.

Çarşıda yazlık ve kışlık ürünlerin yer alacağını aktaran Kılınç, "Ailelerimize alışveriş çeki vereceğiz ve onlar da burada ürünlerden ücretsiz alabilecekler. Burası hafta sonları haricinde açık olacak. Burada önceliğimiz öksüz ve yetimlere yönelik ihtiyaçların giderilmesi olacak, aynı zamanda dar gelirli ailelerimiz de faydalanacak." dedi.

Kılınç sosyal belediyeciliğin önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünyada ve Türkiye'deki örneklere bakıp sosyal belediyecilik alanında en iyisini nasıl yapabiliriz çabası içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Hayır çarşısı ihtiyaç sahiplerine umut olacak
Hayır çarşısı ihtiyaç sahiplerine umut olacak
Hayır çarşısı ihtiyaç sahiplerine umut olacak
Hayır çarşısı ihtiyaç sahiplerine umut olacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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