Adıyaman'da kurşunlanan evin camları kırıldı ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişilerce bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişilerce bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mermilerinin isabet ettiği evin camları kırıldı.

Olay, gece saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Aslan'a ait 2 katlı evin 1'inci katına kimliği belirsiz kişiler tabanca ile ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda evin camları kırılırken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA