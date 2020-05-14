Adıyaman'da kurşunlanan evin camları kırıldı
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Adıyaman'da kurşunlanan evin camları kırıldı

ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişilerce bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

Adıyaman'da kurşunlanan evin camları kırıldı
14.05.2020 09:13 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:13

ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişilerce bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, mermilerinin isabet ettiği evin camları kırıldı.

Olay, gece saatlerinde Sümer Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Aslan'a ait 2 katlı evin  1'inci katına kimliği belirsiz kişiler tabanca ile ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda evin camları kırılırken polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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