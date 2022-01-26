Adıyaman'da kurs, kreş ve rehabilitasyon merkezlerine kar tatili - Haberler
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Adıyaman'da kurs, kreş ve rehabilitasyon merkezlerine kar tatili

Adıyaman'da kurs, kreş ve rehabilitasyon merkezlerine kar tatili

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kurs, kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kurs, kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları ve çeşitli kurslar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşler yarın ve ertesi gün tatil edildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli ile hamile personel ise söz konusu günlerde idari izinli sayılacak.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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