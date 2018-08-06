Adıyaman'da kurbanlık satışları başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 19 bin TL fiyatıyla satışa sunulan kurbanlık dana, 17 bin 500 TL ile alıcısını buldu.

Adıyaman Hayvan Pazarında satışa çıkarılan 900 kilogramağırlığındaki 19 bin TL değerindeki Yaman isimli boğa 17 bin 500 TL fiyatıyla Celal isimli bir vatandaşa satıldı.

Devasa cüsseleri ile görenleri şaşırtan boğalar, ikinci el otomobil fiyatına satışa sunuluyor. Ağırlığı kadar fiyatı ile de dikkat çeken kurbanlıkları zengin iş adamları ve durumu iyi olan vatandaşlar tercih ediyor.

İkinci el otomobil fiyatına kurbanlık satışlarının olduğunu söyleyen Aziz Bozkurt, "Şu anda normal fiyatlar. Geçen seneye göre fazla bir miktar yok arada. Arada en fazla 200-300 TL oynama var. Yaman isimli hayvanımız 19 Bin TL'ydi ve bunu 17 bin 500 TL'ye sattık. Yaman, 3 Yaşında simental cinsi" diye konuştu.